Турецький парламент схвалив надсилання військ до Лівії
Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Анкара здійснила цей крок у зв'язку з офіційним проханням про військову підтримку з боку уряду Лівії.
Очікується, що турецькі війська в рамках однорічного мандату підтримуватимуть базований в Тріполі уряд прем'єр-міністра Файєса аль-Саррая проти сил під проводом командувача Халіфа Хафтара, яких підтримують російські найманці, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.
Втручання Туреччини може ускладнити міжнародні зусилля, націлені на подолання розбіжностей, що зруйнували країну після повалення диктатора Муаммара Каддафі у 2011 році.
Турецький президент Таїп Ердоган звинуватив деякі європейські та арабські країни у підтримці "путчистського командувача Східної Лівії" і заявив, що Туреччину запрошено законною владою Лівії.
Ердоган заявив, що у Лівії незаконно перебувають 2 тисяч бійців російської ПВК Вагнера та 5 тисяч найманців із Судану, які підтримують Хафтара.
Італійські політики раніше звинувачували Францію у незацікавленості у стабілізації ситуації у Лівії через свої нафтові інтереси.