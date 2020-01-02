Турецький парламент схвалив надсилання військ до Лівії

Парламент Туреччини 2 січня схвалив меморандум про надсилання військ до Лівії на підтримку визнаного ООН національного уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Анкара здійснила цей крок у зв'язку з офіційним проханням про військову підтримку з боку уряду Лівії.

Очікується, що турецькі війська в рамках однорічного мандату підтримуватимуть базований в Тріполі уряд прем'єр-міністра Файєса аль-Саррая проти сил під проводом командувача Халіфа Хафтара, яких підтримують російські найманці, Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати.

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Втручання Туреччини може ускладнити міжнародні зусилля, націлені на подолання розбіжностей, що зруйнували країну після повалення диктатора Муаммара Каддафі у 2011 році.

Турецький президент Таїп Ердоган звинуватив деякі європейські та арабські країни у підтримці "путчистського командувача Східної Лівії" і заявив, що Туреччину запрошено законною владою Лівії.

Ердоган заявив, що у Лівії незаконно перебувають 2 тисяч бійців російської ПВК Вагнера та 5 тисяч найманців із Судану, які підтримують Хафтара.

Італійські політики раніше звинувачували Францію у незацікавленості у стабілізації ситуації у Лівії через свої нафтові інтереси.