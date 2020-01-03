Премьер-министр Северной Македонии уходит в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев уходит в отставку, чтобы позволить временному правительству взять на себя власть и организовать досрочные выборы 12 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Заев подал в отставку после того, как ЕС в октябре не назначил дату начала переговоров о присоединении Скопье, несмотря на соглашение с Грецией о переименовании.

После этого глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что Скопье хочет, чтобы его заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.

Ожидается, что парламент Северной Македонии 3 января примет отставку Заева и до полуночи выберет новый технический кабинет министров.