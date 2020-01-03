Помпео: США вбили іранського генерала, щоб запобігти "неминучій атаці"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що американський авіаудар по Багдаду, в результаті якого загинув високопоставлений іранський командир, був спрямований на зрив "неминучої атаки", яка загрожувала американцям на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Помпео в інтерв'ю Fox News і CNN відмовився розкривати деталі передбачуваної загрози, але сказав, що це була "оцінка на основі розвідданих", яка спонукала США прийняти рішення про напад на Кассема Сулеймані, командувача елітними іранськими силами "Кудс".

"Він активно готував змову в регіоні, щоб вчинити дії - значні дії, як він їх описував, - які поставили б під загрозу десятки, якщо не сотні життів американців. Ми знаємо, що це було неминуче", - сказав Помпео.

"Минула ніч була тим часом, коли нам потрібно було завдати удару, щоб переконатися, що неминучий напад ... вдалося відвернути" - заявив він.

За словами держсекретаря, в результаті атаки мали б загинути також мусульмани, іракці, громадяни різних країн.

Як повідомлялося, Іран пообіцяв США нищівну помсту за вбивство провідного командувача.

В Ірані заявили, що Сулеймані та командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня загинули під час обстрілу з американських вертольотів їхнього автомобіля у аеропорту Багдада.

У США зазначили, що удар був спрямований на стримування планів Ірану щодо майбутніх нападів на американських військових на Близькому Сході, які нібито розробляв Сулеймані.