Помпео: США убили иранского генерала, чтобы предотвратить "неизбежную атаку"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американский авиаудар по Багдаду, в результате которого погиб высокопоставленный иранский командир, был направлен на срыв "неминуемой атаки", которая угрожала американцам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Помпео в интервью Fox News и CNN отказался раскрывать детали предполагаемой угрозы, но сказал, что это была "оценка на основе разведданных", которая побудила США принять решение о нападении на Кассема Сулеймани, командующего элитными иранскими силами "Кудс".

"Он активно готовил заговор в регионе, чтобы совершить действия - значительные действия, как он их описывал, - которые поставили бы под угрозу десятки, если не сотни жизней американцев. Мы знаем, что это было неизбежно", - сказал Помпео.

"Прошлая ночь была тем временем, когда нам нужно было нанести удар, чтобы убедиться, что неизбежное нападение... удалосьпредотвратить" - заявил он.

По словам госсекретаря, в результате атаки должны были бы погибнуть также мусульмане, иракциграждане разных стран.

Как сообщалось, Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство ведущего командующего.

В Иране заявили, что Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис 3 января погибли во время обстрела с американских вертолетов их автомобиля в аэропорту Багдада.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.