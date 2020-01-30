Берлін запустив амбітну ініціативу з підрахунку безхатьків

Кількість берлінського безпритульного населення оцінюється на рівні між 6 тис. і 10 тис. осіб. Дізнатися точно, скільки безхатьків є у столиці, - мета безпрецедентної ініціативи, яку запустили 29 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Між 22:00 та 1 годиною ночі в четвер, близько 2600 добровольців, багато з яких студенти, вийшли на вулиці, намагаючись систематично підрахувати кількість безпритульних людей, які мешкають у німецькій столиці.

Перепис має на меті охопити все місто. Помічники перевіряли під мостами, в наметах та інших імпровізованих притулках, щоб уточнити приблизні оцінки місцевої влади.

Ініціатива спрямована на покращення розподілення ресурсів для підтримки тих, хто не має житла.

Це перша спроба порахувати безпритульне населення великого німецького міста.

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Хоча понад 3700 людей зареєструвались для участі, лише 2600 добровольців взяли участь у підсумку.

У деяких районах міста волонтерів супроводжували соціальні працівники.

Волонтерам, серед яких було багато студентів, було запропоновано скористатися анкетою, щоб дізнатися більше про безпритульних людей, з якими вони стикалися. Сюди входила така інформація, як їхній вік, стать, походження та положення на вулиці. Були люди, які не хотіли розмовляти, але були й бездомні, які дуже детально розповідали.

Їм ставили стандартні запитання щодо їхнього становища, наприклад: "Ви спите просто неба?"

Результат мають оголосити 7 лютого.

Поки не ясно, наскільки точною буде цифра.

Нагадаємо, у Парижі при першому переписі безхатьків нарахували понад 3000 осіб.