Берлин запустил амбициозную инициативу по подсчету бездомных

Количество берлинских бездомных оценивается на уровне между 6 тыс. и 10 тыс. человек. Узнать точно, сколько бездомных в столице, – цель беспрецедентной инициативы, запущенной 29 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Между 22:00 и 1:00 ночи в четверг около 2600 добровольцев, многие из которых – студенты, вышли на улицы, пытаясь систематически подсчитать количество бездомных людей, живущих в немецкой столице.

Перепись имеет целью охватить весь город. Помощники проверяли под мостами, в палатках и других импровизированных убежищах, чтобы уточнить примерные оценки местной власти.

Инициатива направлена ​​на улучшение распределения ресурсов для поддержки тех, у кого нет жилья.

Это первая попытка подсчитать беспризорное население самого крупного немецкого города.

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Хотя для участия в акции зарегистрировались более 3700 человек, в итоге только 2600 добровольцев приняли в ней участие.

В некоторых районах города волонтеров сопровождали социальные работники.

Волонтерам, среди которых было много студентов, было предложено воспользоваться анкетой, чтобы узнать больше о бездомных людях, с которыми они сталкивались. Сюда входила такая информация, как их возраст, пол, происхождение и положение на улице. Были люди, которые не хотели разговаривать, но были и бездомные, которые очень подробно рассказывали о себе.

Им задавали стандартные вопросы об их положении, например: "Вы спите под открытым небом?"

Результат должны объявить 7 февраля.

Пока не ясно, насколько точной будет цифра.

Напомним, в Париже при первой переписи бездомных насчитали более 3 тысяч человек.