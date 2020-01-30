НАТО вперше в історії затвердив політику із запобігання та реагування на сексуальну наругу

Північноатлантичний альянс ухвалив свою першу політику щодо запобігання та реагування на сексуальну експлуатацію та наругу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз НАТО.

Політика, яка стосується всього персоналу, чітко визначає нульову толерантність у підході НАТО, йдеться у повідомленні.

"Ця жорстка політика визначає, яка поведінка є неприйнятною, як їй запобігти та як союзники спільно працюватимуть задля забезпечення підзвітності. Політика орієнтована насамперед на запобігання, що є ключовим для захисту жінок, дівчат та всіх, кому може загрожувати ризик", - заявили в Альянсі.

Там підкреслюють, що ця політика підвищує поінформованість, передбачає навчання та інші кроки для створення середовища, сприятливого для запобігання сексуальній експлуатації та нарузі.

Вона "надсилає чіткий месидж про посилений захист та забезпечує довіру з боку громадян країн НАТО та тих країн, у яких Альянс діє".

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, політика є "ще одним практичним способом, яким ми демонструємо свою прихильність до наших принципів та основних цінностей, зокрема повагу до прав людини".

НАТО прагне просувати гендерну рівність та принципи резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека" в межах своїх завдань та функцій - військових та цивільних. Політика була схвалена міністрами закордонних справ НАТО в листопаді 2019 року та затверджена лідерами НАТО на їхній нараді в Лондоні в грудні.

Зазначимо, голова української партії влади "Слуга народу" раніше назвав "дуже низькими" перспективи ратифікації у нинішньому скликанні Верховної ради Стамбульської конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.