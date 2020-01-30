Чоловік з ножем намагався прорватися у будівлю парламенту Чехії

Чоловік, озброєний ножем, намагався вранці прорватися до будівлі Палати депутатів (нижня палата парламенту Чехії) у Празі та погрожував працівникам поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"31-річний озброєний чоловік підійшов сьогодні до одного з входів до палати депутатів, вимагаючи, щоб його впустили до будівлі", - заявили в поліції.

Повідомляється, що чоловік намагався увійти до головного під'їзду будівлі, де саме проходило засідання.

Під час обшуку у чоловіка виявили два ножі.

Поліція виявляє мотивацію затриманого. Правова класифікація його діяння ще не встановлена.

"Чоловік, озброєний ножем, спробував сьогодні проникнути в будівлю, де проходить засідання депутатів нижньої палати парламенту, при цьому він погрожував поліцейським на вході. На щастя, при інциденті ніхто не постраждав", - сказав спікер парламенту Радек Вондрачек.

"Мабуть, доведеться вжити додаткових заходів для охорони будівлі", - додав він.