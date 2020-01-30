Мужчина с ножом пытался прорваться в здание парламента Чехии

Мужчина, вооруженный ножом, пытался утром прорваться в здание Палаты депутатов (нижняя палата парламента Чехии) в Праге и угрожал работникам полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"31-летний вооруженный мужчина подошел сегодня к одному из входов в палату депутатов, требуя, чтобы его впустили в здание", - заявили в полиции.

Сообщается, что мужчина пытался войти в главный подъезд здания, где именно проходило заседание.

Во время обыска у мужчины обнаружили два ножа.

Полиция обнаруживает мотивацию задержанного. Правовая классификация его действий еще не установлена.

"Мужчина, вооруженный ножом, попытался сегодня проникнуть в здание, где проходит заседание депутатов нижней палаты парламента, при этом он угрожал полицейским на входе. К счастью, при инциденте никто не пострадал", - сказал спикер парламента Радек Вондрачек.

"Видимо, придется принять дополнительные меры для охраны здания", - добавил он.