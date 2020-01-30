Франція блокує свій моніторинг з боку ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликають Францію відмовитися від практики подвійних стандартів та дозволити підготувати моніторинговий звіт щодо стану демократії в державі.

Про це йдеться у доповіді, яку ПАРЄ розглядає в четвер, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Проєкт документа підготував британський депутат сер Роджер Гейл, колишній глава Моніторингового комітету асамблеї. Він повідомив, що минулого року, на одному з закритих засідань керівного органу асамблеї, Бюро ПАРЄ, Франція заблокувала проведення власного моніторингу.

"У березні 2019 року ми (Моніторинговий комітет ПАРЄ) вирішили обрати Францію, Угорщину Мальту та Румунію для проведення моніторингу. Але бюро на своїй зустрічі 12 квітня 2019 року фактично виключило Францію з цього списку. Через занепокоєння щодо того, що це призведе до запровадження подвійних стандартів, комітет призупинив підготовку звітів і щодо інших трьох держав", - розповів він.

Ця інформація викликала обурення низки депутатів та депутатських груп, в тому числі тих держав, які проходять регулярний моніторинг.

"Не має бути такого, що, мовляв, є буржуазна група, всі інші можуть бути під моніторингом, але ті, хто в цій групі – ні. Мовляв вони ті, про кого говорити не можна", - заявила Бранка Стаменкович (Сербія), що виступала від імені консерваторів.

"Дехто вважає моніторинг покаранням. Такий підхід ображає, адже це навпаки, – спроба допомогти", - пояснила Ліз Крістоферсен, група соціалістів (Норвегія).

Розв'язання питання із моніторингом Франції наразі немає.

Як повідомлялося, цього тижня ПАРЄ відновила моніторинг щодо Польщі через недемократичні дії уряду. Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики").