Франция блокирует свой мониторинг со стороны ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы призывают Францию ​​отказаться от практики двойных стандартов и позволить подготовить мониторинговый отчет о состоянии демократии в государстве.

Об этом говорится в докладе, который ПАСЕ рассматривает в четверг, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Проект документа подготовил британский депутат сэр Роджер Гейл, бывший глава мониторингового комитета ассамблеи. Он сообщил, что в прошлом году, на одном из закрытых заседаний руководящего органа ассамблеи, Бюро ПАСЕ, Франция заблокировала проведение собственного мониторинга.

"В марте 2019 мы (мониторинговый комитет ПАСЕ) решили выбрать Францию, Венгрию Мальту и Румынию для проведения мониторинга. Но бюро на своей встрече 12 апреля 2019 года фактически исключило Францию ​​из этого списка. Из-за беспокойства о том, что это приведет к введению двойных стандартов, комитет приостановил подготовку отчетов и по другим трем государствам", - рассказал он.

Эта информация вызвала возмущение ряда депутатов и депутатских групп, в том числе государств, которые проходят регулярный мониторинг.

"Не должно быть такого, что, мол, есть буржуазная группа, и все остальные могут быть под мониторингом, но те, кто в этой группе - нет. Мол, они те, о ком говорить нельзя", - заявила Бранка Стаменкович (Сербия), которая выступала от имени консерваторов.

"Некоторые считают мониторинг наказанием. Такой подход оскорбляет, ведь это наоборот - попытка помочь", - пояснила Лиз Кристоферсен, группа социалистов (Норвегия).

Решение вопроса с мониторингом Франции пока нет.

Как сообщалось, на этой неделе ПАСЕ восстановила мониторинг Польши из-за недемократических действий правительства. Подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ избрала новую страну для критики").