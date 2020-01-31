Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області

У горах Румунії 31 січня стався землетрус, який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ДСНС з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства.

"О 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

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Як запевнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, звернення від громадян до них не надходили.

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Нагадаємо, напередодні також біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8.