Землетрус у горах Румунії поширився на територію Одеської області
П'ятниця, 31 січня 2020, 09:44
У горах Румунії 31 січня стався землетрус, який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ДСНС з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства.
"О 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.
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Як запевнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, звернення від громадян до них не надходили.
Нагадаємо, напередодні також біля берегів Греції стався землетрус магнітудою 5,8.
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