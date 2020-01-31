Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Импичмент Трампа: судебный процесс в Сенате может закончиться в пятницу

День Brexit: Великобритания 31 января выходит из Евросоюза

Россия обиделась на ПАСЕ из-за решения по "Минским договоренностям"

Коррупция в ПАСЕ: Германия расследует двух политиков, депутата лишили иммунитета






Землетрясение в горах Румынии ощущалось на территории Одесской области

Пятница, 31 января 2020, 09:44

В горах Румынии 31 января произошло землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Национального космического агентства.

"В 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Читайте также
Землетрясение в Турции: погибших уже 41

Как заверили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, обращений от граждан к ним не поступало.

 
САЙТ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ СПЕЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Напомним, накануне у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния стихийные бедствия
powered by lun.ua