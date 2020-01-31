Землетрясение в горах Румынии ощущалось на территории Одесской области
Пятница, 31 января 2020, 09:44
В горах Румынии 31 января произошло землетрясение, которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Национального космического агентства.
"В 3:26 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1 на территории Румынии (горный хребет Вранча), которое распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении.
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Как заверили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, обращений от граждан к ним не поступало.
Напомним, накануне у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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