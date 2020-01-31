Прем'єр Франції балотуватиметься на посаду мера міста Гавр

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп братиме участь в місцевих виборах в північному портовому місті Гавр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я вирішив стати кандидатом на виборах мера в Гаврі", - сказав Філіп, додавши, що він як і раніше буде прагнути залишитися на чолі уряду, якщо його підтримає президент Еммануель Макрон.

Філіп вже був мером Гавра до призначення прем'єр-міністром. Якщо він переможе на муніципальних виборах в березні, то йому доведеться вибирати між двома посадами.

На думку французьких ЗМІ, Філіп в разі перемоги на виборах одразу піде у відставку, щоб дозволити муніципальній раді вибрати нового очільника - він запропонує ім'я нинішнього мера Жана-Батіста Гастіно. Останній буде головувати до того дня, поки Філіп не піде з поста прем'єра.

Інші міністри уряду відмовилися від планів брати участь в місцевих виборах в березні, щоб уникнути втрати своїх міністерських постів.

Французький закон не забороняє займати як міністерський пост, так і пост мера, але сам Філіп раніше уточнив правила для свого уряду: міністри, обрані мерами, повинні будуть піти, хоча вони можуть обіймати посади міських радників.

Раніше цього тижня три міністри зняли свої кандидатури, два з них на прохання Макрона.

У четвер міністр сільського господарства Дідьє Гійом і державний секретар Жан-Батист Лемуан, що відповідає за торгівлю і туризм, вийшли з кампанії в південному місті Біарріц.