Премьер Франции баллотироваться на пост мэра города Гавр

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп будет участвовать в местных выборах в северном портовом городе Гавр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я решил стать кандидатом на выборах мэра в Гавре", - сказал Филипп, добавив, что он по-прежнему будет стремиться остаться во главе правительства, если его поддержит президент Эммануэль Макрон.

Филипп уже был мэром Гавра до назначения премьер-министром. Если он победит на муниципальных выборах в марте, то ему придется выбирать между двумя должностями.

По мнению французских СМИ, Филипп в случае победы на выборах сразу уйдет в отставку, чтобы позволить муниципальному совету выбрать нового руководителя - он предложит нынешнего мэра Жана-Батиста Гастино. Последний будет председательствовать в тот день, пока Филипп не пойдет с поста премьера.

Другие министры правительства отказались от планов участвовать в местных выборах в марте, чтобы избежать потери своих министерских постов.

Французский закон не запрещает занимать как министерский пост, так и пост мэра, но сам Филипп ранее уточнил правила для своего правительства: министры, избранные мэрами, должны будут уйти, хотя они могут занимать должности городских советников.

Ранее на этой неделе три министра сняли свои кандидатуры, два из них – по просьбе Макрона.

В четверг министр сельского хозяйства Дидье Гийом и государственный секретарь Жан-Батист Лемуан, отвечающий за торговлю и туризм, вышли из кампании в южном городе Биарриц.