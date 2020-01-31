Литва і Польща посилять захист Сувалкського коридору двома бригадами

Литва і Польща домовилися зарахувати по одній зі своїх військових бригад до штабу НАТО в польському місті Ельблонг, щоб спростити проведення спільних навчань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Угода зарахувати литовську бригаду Gelezinis Vilkas ("Залізний вовк") і 15-ту механізовану бригаду Збройних сил Польщі до Міжнародного штабу Північно-Східної дивізії НАТО підписали командувачі ЗС обох країн. Цей крок закріпили після засідання під головуванням міністрів оборони Литви і Польщі.

Зараховані до штабу НАТО бригади не втратять самостійність, вони як і раніше підкорятимуться військовому командуванню своїх країн, однак у штабу буде можливість тренуватися разом з цими одиницями під час спільних військових навчань.

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"Ця угода допоможе і зміцнить співпрацю між армією Литви і ЗС Польщі, ще більше активізує ці відносини як щодо планування, так і щодо навчань, і ще більше підвищить безпеку країн", - сказав міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

"Якщо узагальнити, то ми повертаємося до століттями випробуваних механізмів і співпраці. Ми йдемо приблизно до чогось такого, що було під час Грюнвальдської битви або битви під Оршею", - сказав міністр.

Серед інших навчань, військові одиниці Литви і Польщі продовжуватимуть навчання з оборони так званого "Сувалкського коридору", нерідко званого ахіллесовою п'ятою НАТО на східному кордоні Альянсу. Це ділянка на кордоні Литви і Польщі протяжністю 100 км, яка на заході межує з Калінінградською областю, а на сході - з Білоруссю. У разі війни його захоплення закриє союзникам по НАТО шлях по суші до Балтійських країн.

На першому засіданні Ради міністрів оборони Литви і Польщі також обговорювалися можливості інтегрування національних систем контролю і оборони повітряного простору, а також присутність військових США в регіоні.

Литовська розвідка стверджує, що в останні роки в Калінінградській області оновлюється стара і створюється нова військова інфраструктура, формуються нові підрозділи, поставляються нові озброєння і військова техніка, на сухопутних і морських полігонах області йде інтенсивна військова підготовка.