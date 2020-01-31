Литва и Польша усилят защиту Сувалкского коридора двумя бригадами

Литва и Польша договорились зачесть по одной из своих военных бригад в штаб НАТО в польском городе Эльблонг, чтобы упростить проведение совместных учений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Соглашение причислить литовскую бригаду Gelezinis Vilkas ( "Железный волк") и 15-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Польши в Международный штаб Северо-Восточной дивизии НАТО подписали командующие ВС обеих стран. Это шаг был закреплен после заседания под председательством министров обороны Литвы и Польши.

Зачисленные в штаб НАТО бригады не потеряют самостоятельность, они по-прежнему будут подчиняться военному командованию своих стран, однако у штаба будет возможность тренироваться вместе с этими единицами во время совместных военных учений.

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"Это соглашение поможет и укрепит сотрудничество между армией Литвы и ВС Польши, еще больше активизирует эти отношения как по планированию, так и по учениям, и еще больше повысит безопасность стран", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Если обобщить, то мы возвращаемся к веками испытанным механизмам и сотрудничеству. Мы идем примерно до чего-то такого, что было во время Грюнвальдской битвы или сражения под Оршей", - сказал министр.

Среди других учений, военные единицы Литвы и Польши будут продолжать обучение по обороне так называемого "Сувалкского коридора", нередко называемого ахиллесовой пятой НАТО на восточной границе Альянса. Это участок на границе Литвы и Польши протяженностью 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью, на востоке - с Белорусью. В случае войны его захват закроет союзникам по НАТО путь по суше к Балтийским странам.

На первом заседании Совета министров обороны Литвы и Польши также обсуждались возможности интегрирования национальных систем контроля и обороны воздушного пространства, а также присутствие военных США в регионе.

Литовская разведка утверждает, что в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.