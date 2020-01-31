Суд ЄС не буде вирішувати суперечку Хорватії і Словенії щодо морського кордону

Суд Європейського Союзу не має юрисдикції для вирішення прикордонної суперечки між Словенією та Хорватією щодо морського кордону у Піранській затоці.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення опубліковане на сайті Суду ЄС.

"Велика Палата Суду заявила, що у неї немає юрисдикції для вибуде вирінесення рішення за позовом, поданим Словенією на підставі статті 259 TFEU щодо заяви про те, що Хорватія не виконала свої зобов'язання за законодавством ЄС, не виконавши зобов'язання, що випливають з арбітражної угоди, укладеної зі Словенією, яка призначалася для вирішення прикордонного спору між цими двома державами, і з арбітражного рішення, що визначає морські та сухопутні кордони між двома державами", - йдеться в рішенні.

Водночас Суд ЄС наголосив, що відповідно до Договору про ЄС дві країни зобов’язані працювати над досягненням остаточного правового врегулювання цього спору відповідно до міжнародного права.

2009 року Хорватія та Словенія домовилися покластися на міжнародний арбітраж, щоб вирішити суперечку щодо клаптика землі та морського кордону на північній Адріатиці та розблокувати переговори про приєднання Хорватії до ЄС.

Згідно з рішенням арбітражного суду в Гаазі, Словенії відійшли три чверті площі Піранської затоки, також вона отримала право вільного проходу до міжнародних вод через хорватські територіальні води в Адріатичному морі. Також згідно з рішенням арбітражного суду, чотири села мають перейти до Хорватії.

Але Хорватія вийшла з арбітражного процесу після того, як ЗМІ повідомили, що між словенським суддею в спеціальному арбітражному суді та словенським представником відбулися таємні розмови.

У березні 2018 року Словенія передала Єврокомісії лист, в якому виклала суть своїх претензій до Хорватії через невиконання нею рішення арбітражу щодо кордону.

Словенія стверджувала, що, не виконуючи рішення арбітражного суду в Гаазі, Загреб порушив законодавство ЄС і може бути притягнений до суду за законодавством ЄС.