Суд ЕС не будет решать спор Хорватии и Словении о морской границе

Суд Европейского Союза не имеет юрисдикции для решения пограничного спора между Словенией и Хорватией относительно морской границы в Пиранском заливе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте суда ЕС.

"Большая Палата Суда заявила, что у нее нет юрисдикции для вынесения решения по иску, поданному Словенией на основании статьи 259 TFEU в отношении заявления о том, что Хорватия не выполнила свои обязательства по законодательству ЕС, не выполнив обязательства, вытекающие из арбитражного соглашения, заключенного со Словенией, которое предназначалось для разрешения пограничного спора между этими двумя государствами, и из арбитражного решения, определяющего морские и сухопутные границы между двумя государствами", - говорится в решении.

В то же время Суд ЕС отметил, что в соответствии с Договором о ЕС две страны обязаны работать над достижением окончательного правового урегулирования этого спора в соответствии с международным правом.

Напомним, в 2009 году Хорватия и Словения договорились обратиться в международный арбитраж, чтобы решить спор по поводу небольшого участка суши и морской границы на северной Адриатике и разблокировать переговоры о присоединении Хорватии к ЕС.

Согласно решению арбитражного суда в Гааге, Словении отошли три четверти площади Пиранского залива, также она получила право свободного прохода в международные воды через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. Также согласно решению арбитражного суда, четыре села должны отойти Хорватии.

Но Хорватия вышла из арбитражного процесса после того, как СМИ сообщили, что между словенским судьей в специальном арбитражном суде и словенским представителем состоялись тайные переговоры.

В марте 2018 года Словения передала Еврокомиссии письмо, в котором изложила суть своих претензий к Хорватии в связи с невыполнением ею решения арбитража по границе.

Словения утверждала, что, не выполняя решение суда в Гааге, Загреб нарушил законодательство ЕС и может быть привлечен к суду по законодательству ЕС.