Пристайко - Помпео: Україна хоче стратегічних інвестицій США у низці галузей

31 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і держсекретар США Майкл Помпео, який перебуває з візитом в Україні, обговорили співпрацю країн у безпековій сфері, а також прагнення Києва залучити стратегічні інвестиції США у низці галузей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС України.

Пристайко підкреслив, що Україна є партнером США у справі підтримання міжнародної безпеки й зацікавлена у залученні стратегічних американських інвестицій у військово-технічній, енергетичній та інших галузях.

"Порядок денний зустрічі віч-на-віч та переговорів у складі делегацій охопив питання двосторонньої політичної та практичної взаємодії між Україною та США. Головна увага під час переговорів приділена, зокрема, скоординованим діям України та США на міжнародній арені з метою відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, практичній співпраці у безпековій сфері", - йдеться у повідомленні.

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Пристайко висловив "глибоку вдячність адміністрації та Конгресу США за системну підтримку та розширення практичної допомоги Україні".

"Помпео у ході переговорів запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі, практичним підтвердженням чому стало запровадження Сполученими Штатами 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються дій окремих фізичних осіб та компаній в Криму", - розповіли в МЗС.

Американська сторона особливий наголос зробила на важливості збереження високої динаміки та результативності реформ в Україні.

"Сторони домовилися продовжити взаємодію у міжнародних організаціях й підтримувати контакти щодо усіх питань двостороннього порядку денного практичного співробітництва", - додали у Пристайка.

.@VPrystaiko провів переговори з @SecPompeo. Під час зустрічі Держсекретар США запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі.



🔗 https://t.co/DMcA2iGkmi pic.twitter.com/NbHdaqvDEI — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 31, 2020

У п'ятницю з Помпео також має зустрітися президент Володимир Зеленський.