Пристайко - Помпео: Украина хочет стратегических инвестиций США в ряде отраслей

31 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и государственный секретарь США Майкл Помпео, находящийся с визитом в Украине, обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности, а также стремление Киева привлечь стратегические инвестиции США в ряде отраслей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

Пристайко подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.

"Повестка дня встречи с глазу на глаз и переговоров в составе делегаций охватила вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Основное внимание в ходе переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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Пристайко выразил "глубокую благодарность администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине".

"Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в вопросе прекращения агрессии России и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму", - рассказали в МИД.

Американская сторона особый упор сделала на важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.

"Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества", - добавили у Пристайко.

.@VPrystaiko провів переговори з @SecPompeo. Під час зустрічі Держсекретар США запевнив у повній підтримці України Сполученими Штатами у справі припинення агресії Росії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у повному обсязі.



🔗 https://t.co/DMcA2iGkmi pic.twitter.com/NbHdaqvDEI — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 31, 2020

В пятницу с Помпео также должен встретиться президент Владимир Зеленский.