Лідерка Шотландії допустила можливість консультативного референдуму про незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила у п'ятницю, що не виключає проведення перевірки законності скликання консультативного референдуму про незалежність, якщо консервативний уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона продовжить виступати проти другого голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Питання про те, чи специфічне конституційне застереження в Акті про Шотландію ставить будь-яку форму референдуму про незалежність поза межі повноважень парламенту Шотландії, чи натомість залишає відкритим простір для незобов'язуючого консультативного голосування - ніколи не було перевірялося в суді", - сказала вона в промові в Единбурзі в день виходу Великої Британії з ЄС.

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"Тепер, якщо уряд Великої Британії продовжить відмовляти у праві Шотландії на вибір, ми можемо досягти того, що потрібно перевірити це питання. Я цього не виключаю", - додала вона.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Борис Джонсон виступає проти другого референдуму про шотландську незалежність.

Перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

SNP, яку очолює Стерджен, стверджує, що Brexit змінив "матеріальні обставини" відносин Шотландії з рештою Британії, оскільки більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися в ЄС.