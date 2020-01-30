Парламент Шотландії залишить прапор ЄС біля будівлі після Brexit
Шотландські депутати проголосували за те, щоб прапор Євросоюзу продовжував висіти біля будівлі парламенту в Единбурзі після Brexit.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Прапор планували спустити в п'ятницю о 23:00 за Гринвічем, коли Велика Британія офіційно залишить ЄС.
Але члени шотландського парламенту проголосували за те, щоб скасувати рішення після палких дебатів. "За" проголосували 63 депутати, 54 були проти.
Головуючий Кен Макінтош попередив міністрів, що прапори "не повинні ставати політичним питанням" і що вони "відображають наші правові відносини".
Перший міністр Нікола Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію (SNP), що виступає за членство в ЄС, закликала до того, щоб прапор ЄС продовжував майоріти, викликавши гнів опозиційних партій.
Консерватори, лейбористи і ліберал-демократи наполягали на тому, що "неполітичне" рішення про зняття прапора має залишатися чинним.
Окремо, як і очікувалося, депутати партії Стерджен підтримали заклик провести другий референдум про незалежність Шотландії.
SNP стверджує, що Brexit змінив "матеріальні обставини" відносин Шотландії з рештою Британії, оскільки більшість шотландців проголосувало за те, щоб залишитися в ЄС.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше кілька разів виключав можливість проведення чергового референдуму.