Airbus заплатить $4 млрд для врегулювання корупційних справ у США, Франції та Британії

Європейський виробник літаків Airbus заплатить 3,52 мільярда євро (3,98 мільярда доларів) задля врегулювання корупційних розслідувань у США, Британії та Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Одночасні мирові угоди у Британії, Франції та США означають, що європейському виробнику літаків вдалося уникнути судового переслідування, що кидало тінь на найбільшу в Європі аерокосмічну групу.

Airbus домовився про врегулювання корупційної справи з фінансовою прокуратурою Франції за 2,08 мільярда євро. Повідомлення від британських та американських прокуратур про їхні мирові угоди очікуються пізніше в п’ятницю.

Угода, яку багато експертів з питань боротьби з корупцією вважають найбільшою у справах про хабарництво, завершує майже чотирирічну кризу, яка призвела до змін у менеджменті компанії та затягнула перерозподіл надлишків грошових коштів концерну.

Попри те, що сума, яку має сплатити концерн, є високою, кримінальні звинувачення загрожували б компанії забороною державних контрактів у США та Європейському Союзі.

У Франції і Британії Airbus запідозрили в корупції під час продажу реактивних літаків більше десяти років. У США компанію підозрювали у порушенні контролю за експортом.