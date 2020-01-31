Airbus заплатит $4 млрд для урегулирования коррупционных дел в США, Франции и Британии

Европейский производитель самолетов Airbus заплатит 3,52 миллиарда евро (3,98 миллиарда долларов) для урегулирования коррупционных расследований в США, Великобритании и Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Одновременные мировые соглашения в Британии, Франции и США означают, что европейскому производителю самолетов удалось избежать судебного преследования, что бросало тень на крупнейшую в Европе аэрокосмическую группу.

Airbus договорился об урегулировании коррупционного дела с финансовой прокуратурой Франции за 2,08 миллиарда евро. Сообщение от британских и американских прокуратур об их мировые соглашения ожидаются позже в пятницу.

Соглашение, которое многие эксперты по вопросам борьбы с коррупцией считают самой по делам о взяточничестве, завершает почти четырехлетнюю кризиса, который привел к изменениям в менеджменте компании и затянул перераспределение излишков денежных средств концерна.

Несмотря на то, что сумма, которую должен заплатить концерн, высока, уголовные обвинения угрожали компании запретом государственных контрактов в США и Европейском Союзе.

Во Франции и Великобритании Airbus заподозрили в коррупции при продаже реактивных самолетов более десяти лет. В США компанию подозревали в нарушении контроля за экспортом.