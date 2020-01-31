Brexit: з 1 лютого у Європарламенті з'являться вакантні місця для майбутніх членів

З 1 лютого, після виходу Британії з ЄС, у Європарламенті стане менше депутатів та з’являться вакантні місця на випадок розширення ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті парламенту.

Від завтра кількість мандатів у Європейському парламенті буде складати 705 місць у порівняні з 751, як це було до виходу Британії з ЄС 31 січня 2020 року.

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Британські депутати мали у парламенті 73 місця. Із них 27 перерозподілено іншим країнам. Франція та Іспанія отримають по п'ять місць, Італія і Нідерланди - по три, Ірландія - два. По одному місцю отримають Польща, Румунія, Швеція, Австрія, Данія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія та Естонія.

Ще 46 мандатів залишаться зарезервовані для країн, які в майбутньому можуть приєднатися до ЄС.