Brexit: с 1 февраля в Европарламенте появятся вакантные места для будущих членов

С 1 февраля, после выхода Британии из ЕС, в Европарламенте станет меньше депутатов и появятся вакантные места на случай расширения Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Завтра количество мандатов в Европейском парламенте будет составлять 705 мест по сравнению с 751, как это было до выхода Британии из ЕС 31 января 2020 года.

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Британские депутаты имеют в парламенте 73 места. Из них 27 перераспределены другим странам. Франция и Испания получат по пять мест, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два. По одному месту получат Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Еще 46 мандатов останутся зарезервированы для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.