Чоловік, що вбив і поранив людей під Парижем, мав психічні розлади і прийняв іслам

Чоловік, який у п’ятницю напав з ножем на перехожих у передмісті Парижа, страждав психічними розладами і недавно перейшов в іслам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

На даному етапі антитерористична прокуратура ще не виявила підстав для відкриття справи. Слідчі однак встановили хід дій нападника і його особу. Чоловік на ім'я Натан народився в 1997 році у місті Ле-Ліла. Він жив у 14-му окрузі Парижа, при цьому не мав роботи і ніде не навчався. Сусіди характеризують його як добру, але психічно нестійку людину.

Серйозні психічні розлади кілька разів приводили його в лікарню. На момент нападу він перебував на обліку у психологічного центру в Парижі. Слідчі схиляються до того, що у випадку п'ятничного нападу мова йде про акт психічної нестабільності без терористичного мотиву.

Нападник також нещодавно прийняв іслам. У його рюкзаку, знайденому після злочину, лежала прощальна записка із згадкою мусульманської релігії і Коран. Однак ознак радикалізації правоохоронці не виявили. Крім того, чоловік був невідомий розвідувальним і правоохоронним службам.

Напередодні чоловік з ножем накинувся з ножем на перехожих в парку в передмісті Парижа. Він поранив двох жінок, а чоловік, який кинувся на захист дружини, загинув. Самого нападника застрелили поліцейські.