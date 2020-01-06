У Трампа тиснули на Нідерланди задля скасування продажу Китаю чіпової технології - ЗМІ

Адміністрація Трампа організувала масштабну кампанію з блокування продажу нідерландської технології виготовлення чіпів Китаю, при цьому держсекретар Майк Помпео лобіював уряд Нідерландів, а чиновники Білого дому поділилися секретним розвідувальним звітом з прем'єр-міністром країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Тиск високого рівня, про який раніше не повідомлялося, демонструє важливість, яку Білий дім надає тому, щоб не допустити одержання Китаєм машини, необхідної для виготовлення найшвидших у світі мікропроцесорів.

Він також показує проблеми, з якими стикаються здебільшого односторонні зусилля уряду США зі стримування потоку передових технологій до Китаю.

Американська кампанія розпочалася 2018 року, після того як уряд Нідерландів надав компанії напівпровідникового обладнання ASML, світовому лідеру у процесі виготовлення мікросхем, відомому як літографія, ліцензію на продаж своєї найдосконалішої машини китайському покупцеві, сказали два джерела, знайомі з питанням.

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Протягом наступних місяців посадовці США працювали над можливістю заблокувати продаж і провели щонайменше чотири раунди переговорів з нідерландськими чиновниками, повідомили Reuters три джерела.

Зусилля досягли кульмінації в Білому домі 18 липня, коли заступник радника з національної безпеки Чарльз Куперман підняв це питання з нідерландськими чиновниками під час візиту прем'єр-міністра Марка Рютте, якому було надано розвідувальний звіт про можливі наслідки одержання Китаєм технологій ASML.

Тоді, схоже, тиск спрацював. Незабаром після візиту уряд Нідерландів вирішив не поновлювати ліцензію ASML на експорт, і машину на суму 150 мільйонів доларів не передали.

ASML ніколи публічно не розголошувала особу китайського замовника, але Nikkei та інші повідомили, що це Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), найбільша китайська компанія з виготовлення чіпів.