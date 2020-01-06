У Трампа давили на Нидерланды для отмены продажи Китаю чиповой технологии - СМИ

Администрация Трампа организовала масштабную кампанию по блокированию продажи нидерландской технологии изготовления чипов Китаю, при этом госсекретарь Майк Помпео лоббировал правительство Нидерландов, а чиновники Белого дома поделились секретным разведывательным отчетом с премьер-министром страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Давление высокого уровня, о котором ранее не сообщалось, демонстрирует важность, которую Белый дом придает тому, чтобы не допустить получения Китаем машины, необходимой для изготовления самых быстрых в мире микропроцессоров.

Он также показывает проблемы, с которыми сталкиваются в основном односторонние усилия правительства США по сдерживанию потока передовых технологий в Китай.

Американская кампания началась в 2018 году, после того как правительство Нидерландов предоставило компании полупроводникового оборудования ASML, мировому лидеру в производстве микросхем, известном как литография, лицензию на продажу своей самой совершенной машины китайскому покупателю, сказали два источника, знакомых с вопросом.

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В течение следующих месяцев чиновники США работали над возможностью заблокировать продажу и провели по меньшей мере четыре раунда переговоров с нидерландскими чиновниками, сообщили Reuters три источника.

Усилия достигли кульминации в Белом доме 18 июля, когда заместитель советника по национальной безопасности Чарльз Куперман поднял этот вопрос с нидерландскими чиновниками во время визита премьер-министра Марка Рютте, которому был предоставлен разведывательный отчет о возможных последствиях получения Китаем технологий ASML.

Тогда, похоже, давление сработало. Вскоре после визита правительство Нидерландов решило не возобновлять лицензию ASML на экспорт, и машину на сумму 150 млн долларов не передали.

ASML никогда публично не разглашала лицо китайского заказчика, но Nikkei и другие сообщили, что это Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), крупнейшая китайская компания по изготовлению чипов.