Німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який напав на них з ножем

Німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який намагався напасти на них з ножем у західному німецькому місті Гельзенкірхен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Чоловік ударив патрульну машину ножем і спробував напасти на офіцерів, що стояли біля транспортного засобу, "піднятим предметом", - заявив прессекретар поліції.

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Поліція також повідомила, що зловмисник мав ножа за спиною, і його закликали припинити напад. Однак після непокори 23-річний поліцейський вистрілив і вбив потенційного нападника.

Багато держав перебувають у підвищеній готовності після серії ісламістських нападів, зокрема наїзд вантажівкою на різдвяному ринку Берліна в 2016 році, в якому загинули 12 людей.

Тим часом, у Франції, також у неділю, поліція застрелила чоловіка, який кинувся у бік поліцейських, тримаючи ніж і кричучи "Аллах Акбар".