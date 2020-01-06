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Немецкие полицейские застрелили напавшего на них с ножом

Понедельник, 6 января 2020, 11:20

Немецкие полицейские застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом в западном немецком городе Гельзенкирхен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мужчина ударил патрульную машину ножом и попытался напасть на офицеров, стоявших у транспортного средства, "поднятым вверх предметом", заявил пресс-секретарь полиции.

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Полиция также сообщила, что злоумышленник имел ножа за спиной, и его призывали прекратить нападение. Однако после неповиновения 23-летний полицейский выстрелил и убил потенциального нападающего.

Многие государства находятся в повышенной готовности после серии исламистских нападений, в том числе наезда грузовиком на рождественском рынке Берлина в 2016 году, в котором погибли 12 человек.

Между тем, во Франции, также в воскресенье, полиция застрелила мужчину, который бросился в сторону полицейских, держа нож и крича "Аллах Акбар".

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