225 днів без уряду: у Бельгії заговорили про дострокові вибори

Фламандський прем'єр-міністр Ян Ямбон заявив, що хоча нові вибори не розв'яжуть політичну кризу в Бельгії, це не означає, що його партія виключає таку можливість, якщо у переговорах про коаліцію не буде прогресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бельгія не має федерального уряду вже 225 днів. Якщо дострокові вибори відбудуться, "опитування показують, це буде вигідно, зокрема, екстремістським партіям", заявила прессекретар партії Енн Лоре Муліно.

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Значного прогресу не слід очікувати до 13 січня, коли королю Філіпу І планують подати другий звіт щодо переговорів, проте "ідеологічний розрив" між франкомовною соціалістичною партією PS і фламандською націоналістичною партією N-VA "залишається занадто широким".

У 2010-2011 роках Бельгія прожила без уряду рекордний 541 день.

26 травня в Бельгії одночасно пройшли вибори до Європарламенту, федерального і регіональних парламентів, на яких перемогли радикальні партії, що виступають за розширення повноважень регіонів.

У Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.