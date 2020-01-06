225 дней без правительства: в Бельгии заговорили о досрочных выборах

Фламандский премьер-министр Ян Ямбон заявил, что хотя новые выборы не решат политический кризис в Бельгии, это не значит, что его партия исключает такую возможность, если в переговорах о коалиции не будет прогресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Бельгии нет федерального правительства уже 225 дней. Если досрочные выборы состоятся, "опросы показывают, что это будет выгодно, в частности, экстремистским партиям", заявила пресс-секретарь партии Энн Лоре Мулино.

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Значительного прогресса не следует ожидать до 13 января, когда королю Филиппу І планируют подать второй отчет о переговорах между партиями, однако "идеологический разрыв" между франкоязычной социалистической партией PS и фламандской националистической партией N-VA "остается слишком широким".

В 2010-2011 годах Бельгия прожила без правительства рекордный 541 день.

26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европарламент, федеральный и региональные парламенты, на которых победили радикальные партии, выступающие за расширение полномочий регионов.

В Бельгии нет общенациональных партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.