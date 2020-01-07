За фейковий компромат проти спікера польського Сенату пропонували винагороду

Колишній пацієнт нинішнього маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького заявив, що йому пропонували грошову винагороду за фальшиві звинувачення на адресу політика.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Onet.pl.

90-річний Тадеуш Стащик у 1990-ї роки був пацієнтом лікарні у Щецині, головним лікарем якої був нинішній спікер Сенату.

"До мене прийшла людина, яка запропонувала гроші за написання заяви, в якій я звинуватить професора Гродзького, що він вимагав від мене хабара для вступу до лікарні. Я не міг повірити! Правда полягає в тому, що якби не проф. Гродзьки, я був би сьогодні мертвий ", - говорить він.

За словами Стащика, невідома особа пропонувала за такі звинувачення винагороду в розмірі 5 тис злотих (біля 32 тис грн.).

Нагадаємо, під час останніх парламентських виборів польська опозиція отримала більшість у Сенаті, що дало можливість обрати головою верхньої палати опозиціонера.

Після цього розпочалася компанія дискредитації нового маршалка. Томаша Гродзького звинувачують у отриманні хабарів під час його керівництва лікарнею у місті Щецин.

Вперше такі звинувачення на адресу маршалка озвучила професорка Щецинського університету Агнешка Попела. За її словами, 20 років тому вона була вимушена дати хабар у розмірі 500 доларів США за проведену операцію. Втім, згодом Агнешка Попела де-факто відмовилася від звинувачень.

Однак радник Сейму Поморського воєводства та активіст правлячої партії "Право та Справедливість" Кароль Гузікевич заявив, що існує ще одна особа, яка повідомила про вимагання хабаря у лікарні, якою керував Гродзький.