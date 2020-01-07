По фейковый компромат против спикера польского Сената предлагали вознаграждение

Бывший пациент нынешнего предводителя Сената Польши Томаша Гродзкого заявил, что ему предлагали денежное вознаграждение за фальшивые обвинения в адрес политика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

90-летний Тадеуш Стащик в 1990-й годы был пациентом больницы в Щецине, главным врачом которой был нынешний спикер Сената.

"Ко мне пришел человек, который предложил деньги за написание заявления, в котором я обвинит профессора Гродзького, что он требовал от меня взятки для поступления в больницу. Я не мог поверить! Правда заключается в том, что если бы не проф. Гродзькы, я был бы сегодня мертв ", - говорит он.

По словам Стащика, неизвестный предлагала за такие обвинения вознаграждение в размере 5 тыс злотых (около 32 тыс грн.).

Напомним, во время последних парламентских выборов польская оппозиция получила большинство в Сенате, что позволило избрать председателем верхней палаты оппозиционера.

После этого началась компания дискредитации нового спикера. Томаша Гродзкого обвиняют в получении взяток во время его руководства больницей в городе Щецин.

Впервые такие обвинения в адрес маршала озвучила профессор Щецинского университета Агнешка пепла. По ее словам, 20 лет назад она была вынуждена дать взятку в размере 500 долларов США за проведенную операцию. Впрочем, впоследствии Агнешка пепла де-факто отказалась от обвинений.

Однако советник Сейма Поморского воеводства и активист правящей партии "Право и Справедливость" Кароль Гузикевич заявил, что существует еще один человек, который сообщил о вымогательстве взятки в больнице, которой руководил Гродзкий.