США перекидають бомбардувальники B-52 ближче до Ірану

Сполучені Штати перекидають шість бомбардувальників B-52 на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Fox News.

Таке рішення було прийнято на тлі зростаючої загрози з боку Ірану. Видання зазначає - бомбардувальники B-52 були помічені при вильоті з авіабази Барксдейл в Луїзіані.

Також у плани США входить будівництва в Іраку аеродром для стратегічних бомбардувальників B-52. також планують побудувати на захід від Багдада. Крім того, Сполучені Штати мають намір перекинути на Близький Схід ще 200

Рішення було прийнято в зв'язку з убивством в ніч на 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Він був убитий в результаті авіаудару США по району біля аеропорту столиці Іраку Багдада.

Нагадаємо, раніше уряд Ірану оголосив про остаточний вихід з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану.