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США перебрасывают бомбардировщики B-52 ближе к Ирану

Вторник, 7 января 2020, 15:05

Соединенные Штаты перебрасывают шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Такое решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны Ирана. Издание отмечает - бомбардировщики B-52 были замечены при вылете из авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане.

Также в планы США входит строительства в Ираке аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52. также планируют построить к западу от Багдада. Кроме того, Соединенные Штаты намерены перебросить на Ближний Восток еще 200

Решение было принято в связи с убийством в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада.

Напомним, ранее правительство Ирана объявил об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

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