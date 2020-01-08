На борту украинского самолета, разбившегося в Иране, было 176 человек

На борту самолета Международных авиалиний Украины разбившегося в среду утром в Иране, находилось 176 человек.

Как сообщает иранское агентство IRNA, об этом заявил спикер аэропорта Имама Хомейни, пишет "Европейская правда".

"Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии", - заявил спикер аэропорта.

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Как сообщалось, 8 января после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

Boeing 737-800, следовавший в Киев, упал всего через шесть минут после выхода со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.