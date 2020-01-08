На борту украинского самолета, разбившегося в Иране, было 176 человек
На борту самолета Международных авиалиний Украины разбившегося в среду утром в Иране, находилось 176 человек.
Как сообщает иранское агентство IRNA, об этом заявил спикер аэропорта Имама Хомейни, пишет "Европейская правда".
"Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии", - заявил спикер аэропорта.
Как сообщалось, 8 января после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.
Boeing 737-800, следовавший в Киев, упал всего через шесть минут после выхода со взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.
Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.