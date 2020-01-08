"Все добре": Трамп готує відповідь на ракетні удари Ірану

Президент США Дональд Трамп спокійно відреагував на ракетні удари Ірану по військових базах в Іраку, де розташовані американські війська, та анонсував свою заяву у відповідь на атаку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи ракетні удари Ірану, Трамп написав у своєму Twitter: "Все добре".

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"Все добре! Ракети випущені з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Зараз відбувається оцінка жертв і ушкоджень. Все йде нормально! На сьогодні у нас найпотужніші і найкраще оснащені військові в світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - заявив президент США.

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що президент був проінформований про ракетні удари і уважно стежить за ситуацією.

"Президент проводить консультації зі своєю командою національної безпеки", - цитує речницю The New York Times.

Як повідомлялося, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі. Уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Ракетний напад відбувся глибоко вночі. Були атаковані авіабаза аль-Асад, розташована у 160 км за Захід від Багдаду, та аеропорт Ербіля на півночі країни.

Іранське державне телебачення заявило, що напад був помстою за убивство Сполученими Штатами іранського командувача Касема Сулеймані.