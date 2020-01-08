"Все хорошо": Трамп готовит ответ на ракетные удары Ирана

Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана по военным базам в Ираке, где расположены американские войска, и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комментируя ракетные удары Ирана, Трамп написал в своем Twitter: "Все хорошо".

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"Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодня у нас самые мощные и лучше всего оснащены военные в мире, я сделаю заявление завтра утром", - заявил президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент был проинформирован о ракетных ударах и внимательно следит за ситуацией.

"Президент проводит консультации со своей командой национальной безопасности", - цитирует пресс-секретаря The New York Times.

Как сообщалось, сразу две военные базы в Ираке, на которых расположен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью. Правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и готовятся другие.

Ракетное нападение состоялось глубокой ночью. Были атакованы авиабаза аль-Асад, расположенная в 160 км к западу от Багдада, и аэропорт Ербиля на севере страны.

Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Соединенными Штатами иранского командующего Касема Сулеймани.