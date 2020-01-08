Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: 147 пасажирів були іранцями - іранські ЗМІ
Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири - іноземцями.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширило іранське державне агентство IRNA.
Глава іранської служби з надзвичайних ситуацій Пір Хоссен Куліванд також заявив, що загинуло 147 іранців та 32 іноземних пасажирів.
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
این هواپیما که عازم کییف پایتخت اوکراین بوده است ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشته است.https://t.co/lD5T5BGRUl#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #Ukrainian #ایران https://t.co/MtbxcbzzLE pic.twitter.com/WYzZw043SX
Скільки українців було на борту поки не повідомляється, точно відомо лише, що всі 9 членів екіпажу були громадянами України.
За даними іранських ЗМІ, на місце катастрофи було направлено близько 40 рятувальних груп, і зараз ведеться розслідування обставин катастрофи.
Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.
На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.
Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.
Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.