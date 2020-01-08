Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: 147 пасажирів були іранцями - іранські ЗМІ

Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири - іноземцями.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширило іранське державне агентство IRNA.

Глава іранської служби з надзвичайних ситуацій Пір Хоссен Куліванд також заявив, що загинуло 147 іранців та 32 іноземних пасажирів.

Скільки українців було на борту поки не повідомляється, точно відомо лише, що всі 9 членів екіпажу були громадянами України.

За даними іранських ЗМІ, на місце катастрофи було направлено близько 40 рятувальних груп, і зараз ведеться розслідування обставин катастрофи.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.