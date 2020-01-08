Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: 147 пассажиров были иранцами - иранские СМИ
Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавшего возле Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию распространило иранское государственное агентство IRNA.
Глава иранской службы по чрезвычайным ситуациям Пир Хоссен Куливанд также заявил, что погибли 147 иранцев и 32 иностранных пассажиров.
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
این هواپیما که عازم کییف پایتخت اوکراین بوده است ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشته است.https://t.co/lD5T5BGRUl#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #Ukrainian #ایران https://t.co/MtbxcbzzLE pic.twitter.com/WYzZw043SX
Сколько украинцев было на борту, пока не сообщается, точно известно лишь, что все 9 членов экипажа были гражданами Украины.
По данным иранских СМИ, на место катастрофы были направлены около 40 спасательных групп, сейчас ведется расследование обстоятельств катастрофы.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.
Как сообщил пресс-секретарь аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.
Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.
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