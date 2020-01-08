Туреччина підніме питання деокупації Криму під час візиту Путіна - МЗС

Туреччина пообіцяла Україні підняти перед президентом РФ питання деокупації Криму під час сьогоднішнього візиту Владіміра Путіна до країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Пристайко провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, під час якої турецький колега висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані.

"Мій колега також підкреслив: Туреччина підніме питання деокупації Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно затриманих в Росії і на окупованих територіях, під час сьогоднішнього візиту Путіна", - написав Пристайко у своєму Twitter.

8 січня президент РФ Владімір Путін відвідає Туреччину для участі в церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" в обхід України по дну Чорного моря.

Трубопровід природного газу "Турецький потік" має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, з яких перша лінія забезпечить турецьким споживачам потужність 15,75 мільярда кубометрів російського газу.

Друга лінія постачатиме ще 15,75 млрд кубометрів газу до Європи через Туреччину, Болгарію, Сербію та Угорщину.