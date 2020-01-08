Турция поднимет вопрос деоккупации Крыму во время визита Путина – МИД

Турция пообещала Украине поднять перед президентом РФ вопрос деоккупации Крыма во время сегодняшнего визита Владимира Путина в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которого турецкий коллега выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране.

"Мой коллега также подчеркнул: Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения всех граждан Украины, незаконно задержанных в России и на оккупированных территориях, во время сегодняшнего визита Путина", - написал Пристайко в своем Twitter.

8 января президент РФ Владимир Путин посетит Турцию для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

Трубопровод природного газа "Турецкий поток" имеет общую мощность 31,5 млрд кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 млрд кубометров российского газа.

Вторая линия будет поставлять еще 15,75 млрд кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.