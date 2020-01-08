У Німеччині обсяги експорту зброї зросли після трьох років спаду

Обсяги дозволів на експорт, виданих німецьким виробникам зброї, зросли після трьох років спаду.

Ці дані у середу, 8 січня, оприлюднила депутатка Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені" Катя Койль, посилаючись на відповідь міністерства економіки Німеччини на її запит, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У порівнянні з попереднім роком вартість експортних дозволів майже подвоїлася - з 4,824 до 8,015 мільярда євро.

Третина дозволів видана на продаж за кордон бойової зброї, інші - на іншу військову техніку.

Уже в грудні 2019 року був побитий рекорд у 7,859 мільярда євро, встановлений чотирма роками раніше. Тепер же подолана планка у вісім мільярдів.

Найбільшими з погоджених урядом є поставки в Угорщину (1,77 мільярда євро), Єгипет (802 мільйони євро) та США (483 мільйони євро).

Опозиційні партії Німеччини критикують федеральний уряд за видачу дозволів на експорт у треті країни - за межами ЄС і НАТО, - режими яких беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини. Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія входять в першу десятку покупців продукції німецьких оборонних концернів.

Авторка запиту до міністерства економіки Німеччини депутатка Бундестагу Катя Койль зазначає, що експорт зброї в треті країни за рік майже подвоївся. Хоча частка цього експорту в загальному обсязі в 2019 році знизилась з 52,8 відсотка до 44,1 відсотка.