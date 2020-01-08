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В Германии объемы экспорта оружия выросли после трех лет спада

Среда, 8 января 2020, 20:25

Объемы разрешений на экспорт, выданных немецким производителям оружия, выросли после трех лет спада.

Эти данные в среду, 8 января, обнародовала депутат Бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" Катя Койль, ссылаясь на ответ министерства экономики Германии на запрос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По сравнению с предыдущим годом стоимость экспортных разрешений почти удвоилось - с 4,824 до 8,015 миллиарда евро.

Треть разрешений выдана на продажу за границу боевой оружия, другие - на другую военную технику.

Уже в декабре 2019 года был побит рекорд в 7,859 миллиарда евро, установленный четырьмя годами ранее. Теперь же преодолена планка в восемь миллиардов.

Крупнейшими из согласованных правительством есть поставки в Венгрию (1,77 миллиарда евро), Египет (802 миллиона евро) и США (483 миллиона евро).

Оппозиционные партии Германии критикуют федеральное правительство за выдачу разрешений на экспорт в третьи страны за пределами ЕС и НАТО, - режимы которых принимают участие в региональных конфликтах и обвиняются в нарушении прав человека. Алжир, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Индонезия входят в первую десятку покупателей продукции немецких оборонных концернов.

Автор запроса в министерство экономики Германии депутат Бундестага Катя Койль отмечает, что экспорт оружия в третьи страны за год почти удвоился. Хотя доля этого экспорта в общем объеме в 2019 году снизилась с 52,8 процента до 44,1 процента.

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