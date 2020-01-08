Латвія переведе військових з Іраку в Кувейт

Слідом за Данією Латвія переведе в Кувейт з Іраку шістьох своїх військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Данія з міркувань безпеки на час переведе з Іраку в Кувейт більшу частину дислокованих в Іраку військовослужбовців. Разом з ними будуть переміщені шість латвійських службовців у складі данського контингенту. Додому вони поки не повернуться.

Таке рішення обумовлене міркуваннями безпеки, а також тим, що в даний час будь-які навчання в Іраку призупинені.

Однак це не означає, що припиняється участь Латвії в міжнародній операції проти терористичної організації "Ісламська держава в Іраку. "Латвія підтримує США і продовжує підтримувати очолювану ними коаліцію. Питання про повернення військових до Іраку буде далі вирішуватися разом з партнерами", - сказав міністр.

Як повідомлялося, найімовірніше, що значну частину польських військових у Іраку передислокують до сусіднього Кувейту, де набагато безпечніше.