Латвия переведет военных из Ирака в Кувейт

Вслед за Данией Латвия переведет в Кувейт из Ирака шестерых своих военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Дания из соображений безопасности на время переведет из Ирака в Кувейт большую часть дислоцированных в Ираке военнослужащих. Вместе с ними будут перемещены шесть латвийских служащих в составе датского контингента. Домой они пока не вернутся.

Такое решение обусловлено соображениями безопасности, а также тем, что в настоящее время любые учения в Ираке приостановлены.

Однако это не означает, что прекращается участие Латвии в международной операции против террористической организации "Исламское государство в Ираке. "Латвия поддерживает США и продолжает поддерживать возглавляемую ими коалицию. Вопрос о возвращении военных в Ираке будет дальше решаться вместе с партнерами", - сказал министр.

Как сообщалось, вероятнее всего, что значительную часть польских военных в Ираке передислоцируют в соседний Кувейт, где гораздо безопаснее.