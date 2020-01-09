Иран после ракетных ударов совершил кибератаки против навигационных систем самолетов США

Иран осуществил кибератаки для отключения навигационных систем самолетов и беспилотников США через 15 минут после ракетных ударов 8 января.

Об этом заявил генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Бригадный генерал, возглавляющий иранскую космическую программу, говорит, что его силы выпустили 13 ракет по базам США в Ираке, "но мы были готовы запустить сотни", цитирует АР.

Он также рассказал, что его силы одновременно осуществили кибератаки на службу военного наблюдения США в Ираке.

Читайте также Иран официально пригласил представителей США и других стран к расследованию катастрофы МАУ

Он заверил, что десятки американских военных были убиты и ранены, "но мы не пытались кого-то убить в этой операции". Он сказал, что "мы пытались ударить по военной машине противника".

Однако США заявили, что в ракетном ударе американцы не погибли.